Ruiter zwaargewond na botsing met auto in Nisse

Een ruiter is gisterenochtend zwaargewond geraakt toen deze met zijn/haar paard in botsing kwam met een personenauto. Het ongeluk gebeurde op de Grotedijk in Nisse. De ruiter raakte dusdanig gewond dat hij of zij met de traumahelikopter naar het ziekenhuis is vervoerd.

Volgens een woordvoerder van de politie reden twee ruiters over de bovengenoemde weg toen een personenauto wilde passeren. Eén van de paarden steigerde, waardoor de ruiter op de motorkap van de personenauto belandde. Hij of zij is overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de auto raakte niet gewond. Het paard maakt het volgens de politie naar omstandigheden goed.

Bron: OmroepZeeland/ AD