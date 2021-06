Samantha Steenwijk naar eerste hulp na val van paard

Vorig jaar september kocht Samantha Steenwijk een vierjarige Friese hengst. Daarmee ging een droom in vervulling voor de zangeres die bekendheid kreeg door haar deelname aan The Voice of Holland. Nu ziet het er iets minder rooskleurig uit: Steenwijk heeft zichzelf flink bezeerd door een val van haar paard en moest per ambulance naar de eerste hulp worden gebracht.