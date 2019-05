Sara Algotsson Ostholt: ‘Dierenartsen zijn positief’

Op de dag dat Andreas Ostholt zijn tweede kindje verwelkomt is er ook een klein lichtpuntje voor zijn schoonzus Sara Algotsson-Ostholt. "Ze vecht voor haar leven. De dierenartsen zijn zeer positief, maar de tijd zal het leren.", schrijft de amazone over haar paard Arpertina, die zware brandwonden opliep.

Begin deze week raakte de vrachtwagen van de amazone in de brand op de terugweg van de eventingwedstrijd in Sopot. Er stonden twee paarden op de wagen, waarvan enkel Arpertina kon gered worden, maar liep wel zware brandwonden op. Het andere paard Chacco’s Crack overleed in de vlammenzee. De amazone, haar zoon en hondje kwamen wel levend uit de vrachtwagen, maar liepen rookvergiftiging op en raakte in shock.

Bron: Horses.nl/Facebook