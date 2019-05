Sara Algotsson-Ostholt verliest paard in vrachtwagenbrand

Bij een brand, die in de vrachtwagen van Sara Algotsson-Ostholt ontstond op de terugweg van de internationale eventingwedstrijd in Sopot is een van de paarden van de amazone omgekomen en raakte een ander paard zwaargewond. De groom van de Zweedse amazone liep een rookvergiftiging op in zijn poging de paarden te redden en de amazone en haar zoon Eric raakten in shock.

Het paard dat de brand niet overleefde is de zevenjarige Chaccos Crack (Chacco’s Son x Lando) van Algotsson-Ostholt. De bij het Hannover goedgekeurde hengst liep in Sopot zijn eerste internationale wedstrijd. De tienjarige Arpertina (Arpeggio x Potsdam) liep zware brandwonden op en is in een dierenkliniek opgenomen.

Het is nog niet zeker wat de oorzaak van de brand is, maar het vermoeden bestaat dat het vuur is ontstaan vanwege een technisch defect. Volgens een bericht op tidningenridsport.se zou de eventingamazone na een tussenstop hebben opgemerkt dat er rook uit de wagen kwam.

Bron: St.Georg