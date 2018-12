Drachtige Shetlander te water na schrik door vuurwerk

Een Shetlander in het Gelderse Nieuwaal is vanmorgen in een ijskoude sloot beland. De drachtige merrie schrok hoogstwaarschijnlijk van vuurwerk.

De brandweer van Gameren kon het dier zonder al te veel problemen met behulp van hun brandweerslangen uit het water halen. De Shetlander was koud en stijf toen het uit de sloot was gehaald. Na verloop van tijd zal moeten blijken of het beestje blijvende schade heeft over gehouden van de duik in de sloot. De pony is naar een warme stal gebracht.

Brandweer eveneens in de problemen

Na het redden van Shetlander raakte de toegesnelde brandweer eveneens in de problemen. De brandweerauto kwam vast te zitten en moest met behulp van een trekker los worden getrokken.

Bron: Horses.nl/Brabants Dagblad