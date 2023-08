Snel handelen voorkomt grote stalbrand in België

Op een paardenfokkerij aan de Hageweg in Sint-Katelijne-Waver is vanmiddag een brand uitgebroken in een zadelkamer. Dankzij het snelle handelen van het personeel was het vuur snel onder controle, maar uit voorzorg werden wel rond de honderd die in de stal stonden geëvacueerd. Er raakten geen mensen en paarden gewond, maar een poes overleefde de brand niet.

“De vlammen waren enorm, de inzet van iedereen hier ook. Paarden werden uit voorzorg in veiligheid gebracht in de wei, of op de vrachtwagens, er werd al op voorhand met man en macht gewerkt met water en brandblussers om het vuur niet te laten overgaan naar de boxen zelf. Dank aan politie en brandweer, alles nu onder controle..”, valt te lezen op de social media van Kristel Ceulemans.

Goede reflex

“De brand werd snel opgemerkt door de medewerkers van de stal”, vertelt Lies Vereeth van politiezone Bodukap. “Ze hadden de goede reflex om meteen een waterslag in de keuken te leggen en de kraan open te draaien. Zo was de brand snel onder controle.” Een honderdtal paarden die in de stal stond, zijn uit voorzorg snel geëvacueerd. “Ze werden in de wei geplaatst, maar intussen staan ze al veilig terug op stal.”

Bron: VRT News/FB Kristel Ceulemans