Spencer Wilton met gescheurde tussenwervelschijf in Australisch ziekenhuis

Een tripje naar Australië voor het geven van een clinic pakte niet zo goed uit voor Spencer Wilton. De Britse dressuurruiter had bij aankomst wat pijn aan zijn rug. De pijn verergerde binnen korte tijd zo erg dat Wilton hulp nodig had bij het aankleden. In het The Prince Charles Hospital in Sydney bleek dat een tussenwervelschijf in zijn onderrug gescheurd is.

“Het best mogelijke scenario is dat ze me met behulp van medicatie kunnen laten zitten en lopen, zodat ik naar huis kan vliegen. Worst case scenario is dat ze me hier moeten opereren voordat ik aan mijn reis terug naar Groot-Brittannië kan beginnen”, laat Wilton weten. “Ik voel me best een beetje verdrietig en moe.”

Tokio

Eerder liet Wilton al weten de Europese kampioenschappen dit jaar aan zich voorbij te laten gaan. Hij wil zich met Super Nova II (De Niro x Weltmeyer) richten op de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Of Wilton’s lange termijn-planning in gevaar komt door de gescheurde tussenwervelschijf, is nog onduidelijk.

Bron: Spencer Wilton/Horses.nl