Stalbrand bij Amerikaanse topamazone Chloe Reid

Op haar Instagram pagina deelt de Amerikaanse springamazone Chloe Reid dat er brand is geweest bij haar op stal. In haar verhaal post ze een foto van de brand bij haar op stal in België. Gelukkig zijn al haar paarden ongedeerd en is er niemand gewond geraakt. Wat de verdere schade is is niet bekend. ''Vanochtend kreeg ik een telefoontje dat geen enkele paardeneigenaar wil.. Ik tril nog steeds. Ik heb er geen woorden voor hoeveel geluk we hebben gehad dat alle paarden veilig zijn en er niemand gewond is geraakt.''