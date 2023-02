Stalbrand in Hamburg kost negen paarden het leven

Op een stal in Hamburg-Rahlstedt is donderdagochtend een grote brand uitgebroken. De stal is volledig afgebrand waarbij negen paarden zijn overleden. De brand is naar schatting rond 4:30 uur uitgebroken. De brandweer was massaal uitgerukt maar dat mocht niet meer baten.

Bij de brand is het volledige dak van het stallen gebouw ingestort Acht paarden die op dat moment op stal stonden overleden ter plekke door het vuur. Een paard wist naar buiten te komen maar was zo zwaar gewond dat hij is ingeslapen. Bij de brand raakten geen mensen gewond. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de brand was.

Bron: st-george