Subtopamazone Van Wilgenburg op goede weg na heftig ongeluk

Ongelukken blijven bij paarden in een klein hoekje zitten. Niet alleen als je er op zit, maar ook er naast kan er altijd wat gebeuren. Dat ondervond subtopamazone Teresa van Wilgenburg-Vonk twee weken geleden aan den lijve. Bij het binnenhalen van haar Lichte Tour-paard rukte hij zich los en sloeg hij in haar gezicht.

Na het heftige ongeluk van Teresa van Wilgenburg–Vonk twee weken geleden verloopt de revalidatie voorspoedig. Op facebook bedankt de amazone haar team in het bijzonder voor het verzorgen van haar paarden en alle andere stalwerkzaamheden.

Binnenhalen

De redactie van Horses.nl belde met de amazone, die vertelt wat er gebeurde. “Twee weken geleden wilde ik mijn Lichte Tour-paard binnen zetten omdat het regende en onweerde. Ik haalde hem bij de twee merries uit de wei en hij liep keurig mee naar het hek. Voordat ik het wist gebeurde er iets wat ik nooit had verwacht. Hij sprong opeens opzij, trok zich los en sloeg precies in mijn gezicht. Toen ging het lichtje uit…”

Gelukkig iemand in de buurt

Er was gelukkig iemand in de buurt die het zag gebeuren en 112 kon bellen. Een ambulance kwam naar Kootwijk en vervolgens zelfs nog een traumahelikopter als versterking.

Neus in gezicht geslagen

In het UMC volgde een spoedoperatie. “Mijn neus was in mijn gezicht geslagen, maar na een operatie is het mooi aan het genezen. Momenteel zit er nog een nekwervel klem en zenuwen in mijn arm. Maar het gaat allemaal met grote stappen vooruit.”

Over zes weken weer in het zadel

Zoals het een echte paardenvrouw betaamt is het eerste waar weer aan wordt gedacht rijden: “Ik hoop met ongeveer zes weken weer in het zadel te zitten.”

