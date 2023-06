Tien paarden gered uit brandende stal in Overpelt

In Lindelhoeven, bij Overpelt, brak zondagavond een hevige brand uit in een paardenstal. De ingang van de stal werd geblokkeerd door het vuur maar met hulp van omwonenden en hulpverleners werden alle tien de paarden gered. De stal is volledig afgebrand.

De brand brak zondagavond rond half zeven uit en de rookpluim was van kilometers ver te zien. De brandweer riep de hulp in van meerdere korpsen om het vuur te blussen. Het vuur ontstond in een stal nabij enkele weides in de Zipstraat in Lindelhoeven. De hulpdiensten werden rond 18.30 uur gealarmeerd en onderweg naar de brand zagen ze de zwarte rookpluim al opstijgen.

Ingang geblokkeerd door vuur

De brandweer startte bij aankomst onmiddellijk met de bluswerken. Met man en macht probeerden omwonenden en hulpverleners de tiental aanwezige paarden in veiligheid te brengen. Ze werden een tegenoverliggende weide ingejaagd. Het redden van de dieren bleek geen gemakkelijke opdracht omdat het vuur zich aan de ingang van de stal situeerde. Gelukkig kreeg de brandweer het vuur snel onder controle. Niemand raakte gewond.

Bron: nieuwsblad