Tientallen dieren overleden bij grote stalbrand in Maassluis

Bij een stal van manege De Karperhoeve aan de Zuidbuurt in Maassluis is in de nacht van dinsdag 28 februari op woensdag 1 maart een zeer grote brand uitgebroken. De paarden konden op tijd in veiligheid worden gebracht. Helaas konden niet alle dieren gered worden: bij de brand zijn tientallen schapen en lammeren om het leven gekomen.