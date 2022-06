Toppaard van Carton-Grootjans breekt been op concours en moet half uur wachten op verdoving

Kai Licha De Carmel (v.Prince van de Wolfsakker), het topspringpaard van de Belgische amazone Ann Carton-Grootjans, brak afgelopen vrijdag op De Peelbergen noodlottig het linkerachterbeen. In een lijn van de tweede naar de derde hindernis hoorde de amazone een knal en direct stond de 12-jarige merrie op drie benen. De amazone voelde gelijk dat er iets fout was en sprong van haar paard. Wat er daarna gebeurde verdient geen schoonheidsprijs en liet het paard langer lijden dan nodig.

Toen Carton-Grootjans van haar paard was gesprongen begon het dier heftig te trillen en zweten en was het duidelijk dat er sprake was van een ernstige blessure. Toch duurde het een half uur tot Kai Licha De Carmel verdoofd kon worden, doordat de FEI-veterinair en andere FEI-officials niet goed op de hoogte waren van het reglement. Of misschien beter gezegd: meer bezig met het eventuele breken van de regels, dan met een paard in nood

Half uur zonder verdoving

Carton-Grootjans: “Het duurde tien minuten eer de FEI dierenarts er was. Er was wel al een andere dierenarts uit Venlo bezig met de merrie. Ondanks dat duidelijk was dat Kai pijn had en in shock was mocht die dierenarts van de FEI-dierenarts geen medicatie toedienen voordat er bloed afgenomen was voor het dopingonderzoek. Vervolgens is die dierenarts de dopingkit gaan halen en kwam pas na een kwartier weer terug. Ons paard had toen al 25 minuten met een gebroken been in de piste gestaan. Pas toen de FEI arts bloed had afgenomen mocht Kai verdoofd worden en op de trailer naar de kliniek gezet.”

Explosie breuk

In de kliniek in Venlo bleek dat het ging om een zogenaamde ‘explosie-breuk’. Dat is een fractuur waarbij het bot als het ware explodeert in vele stukken. De schade bleek van dien aard dat er geen andere optie was dan haar in te laten slapen.

“We wilden haar laten opereren zelfs al zou ze nooit meer onder een zadel kunnen, als ze maar een fijne oude dag zou hebben. Maar onze eigen dierenarts zei ook dat het ook na een operatie altijd een sukkelaar zou blijven en dat we dat niet wilden zien. Daarop hebben we de zware beslissing moeten nemen om haar te laten inslapen”, aldus de amazone.

Reactie FEI

Aangezien Carton-Grootjans en haar man het heel raar vonden dat een FEI regel het verbood om een paard in ernstige nood te helpen voordat er een bloedtest was afgenomen, schreven ze een brief naar de FEI over dit voorval en die slechte regel en plaatste die ook op Facebook.

Ann Carton-Grootjans: “We moeten zeggen dat we zeer content zijn dat de FEI binnen een uur van schrijven reageerde. Het was de hoogste baas persoonlijk die vertelde dat het een misverstand moest zijn aangezien het reglement juist voorziet dat in dit soort speciale situaties waarbij sprake is van groot lijden van het paard, het gezond verstand altijd moet prevaleren en dat de gangbare regels dan niet meer van toepassing zijn en zo’n paard direct alle medische hulp moet krijgen die het nodig heeft.”

Regels nog eens onder de aandacht brengen

Carton-Grootjans: “Het is absoluut niet mijn bedoeling om wie dan ook als schuldige aan te wijzen alleen wil wel onder de aandacht brengen dat er twee juryleden en twee dierenartsen stonden en niemand blijkbaar wist dat in dit geval niet eerst een dopingkit opgehaald moest worden maar dat er direct hulp aan het paard gegeven had moeten worden. De FEI moet dus een schrijven uit laten gaan naar al haar artsen en jurleden dat er blijkbaar geen duidelijkheid is en dat die duidelijkheid dan in dat schrijven nog eens nadrukkelijk wordt opgesomd, opdat wat mijn paard is overkomen geen ander paard zal treffen”.

Organisatie ging er vanuit dat FEI-dierenarts de regels kende

De organisatie laat bij monde van Ken Ruysen weten dat ze het zeer spijtig vinden dat alles zo gelopen is maar dat zij als organisatie ervan uitgaan dat een door de FEI erkende dierenarts weet wat de medische regels zijn. “De organisatie heeft niet de macht om zo’n dierenarts te overrulen als die zegt dat er eerst bloed moet worden afgenomen alvorens het paard medische assistentie te verlenen.”

