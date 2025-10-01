Tragisch ongeval in Duitsland: Eigenaar rijdt eigen paard dood

Op vrijdagochtend heeft zich in het Duitse Ronsberg een tragisch ongeval voorgedaan waarbij een paard om het leven kwam en de eigenaar lichtgewond raakte.

Volgens de politie was het paard in het dorp Neuenried uitgebroken uit zijn weiland. Het paard rende vervolgens de weg op, precies op het moment dat zijn eigenaar met de auto passeerde. Een botsing was niet meer te vermijden.

De bestuurder en eigenaar van het paard liep lichte verwondingen op. Het paard raakte bij de aanrijding zo ernstig gewond dat het ter plaatse overleed.

Bron: Merkur.de