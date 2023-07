Trailer met drachtige pony belandt in water na aanrijding op A28

Op de A28 ter hoogte van Rouveen heeft vandaag een ongeluk met een paardentrailer plaatsgevonden. Dat gebeurde nadat een auto achterop een auto met de trailer reed. Door de aanrijding schoot de trailer van de trekhaak waarop deze, na eerst tegen de vangrail te zijn geknald, in de sloot terecht kwam. In de trailer stond een drachtige pony.

De brandweer moest eraan te pas komen om de pony weer op het droge te krijgen. De pony stond even later alweer te grazen in de berm. “Maar ze is wel flink geschrokken. Ze staat er nog altijd een beetje bij van: wat is mij nu overkomen?”, vertelt haar eigenaresse aan De Stentor. Zelf moet ze ook nog even bijkomen. “De schrik zit er goed in, het moet allemaal nog een beetje landen.”

Drachtig

Het was voor de eigenaresse extra spannend, omdat de pony drachtig is. “De dierenarts is net langs geweest en alles ziet er gelukkig goed uit. Alleen de vrucht was vanwege de fase van de dracht niet te zien, dus hopelijk houdt die niets aan het ongeluk over. Voor zover de dierenarts kon zien leek alles in elk geval in orde.”

Bestuurders ongedeerd

De bestuurders van beide auto’s bleven ongedeerd. De rechterrijstrook van de A28, van Staphorst richting Zwolle, was een tijd afgesloten in verband met de berging van de trailer.

Bron: RTV Oost / De Stentor