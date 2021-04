Gisteren raakte een 18-jarige vrouw gewond in Noordgouwe, dichtbij Zierikzee in Zeeland. De amazone viel ongelukkig tijdens het paardrijden. Er werd meteen een traumahelikopter opgeroepen.

In eerste instantie werd een traumahelikopter van Nijmegen opgeroepen, maar toen de helikopter uit Rotterdam beschikbaar was, werd die gestuurd. Uiteindelijk kwam echter geen van beide ter plaatse. Volgens de politie is de amazone met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Bron: Horses.nl/HVZeeland