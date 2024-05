Trevor Breen breekt nek en rug bij val op concours

Trevor Breen is ernstig gewond geraakt bij een val op concours. Dat gebeurde afgelopen zaterdag in Hamburg waar de ruiter met Highland President (Clinton x Kannan) deelnam aan de Grote Prijs. Breen heeft breuken in zijn nek en rug opgelopen en is inmiddels geopereerd.

In een ziekenhuis in Hamburg heeft Trevor Breen een operatie ondergaan om de ernstigste van de drie breuken in zijn lage nek en rug te stabiliseren. “De grootste breuk is gerepareerd, het ruggenmerg is gered, hij is niet verlamd en op een gegeven moment zal hij weer kunnen lopen en rijden. Hij heeft nog een operatie voor de boeg, maar de prognose ziet er veel positiever uit, ook al is er nog een lange weg te gaan”, laat echtgenote Caroline Breen weten.

Volgende operatie

Breen heeft vandaag voor het eerst rechtop gezeten en kon met de hulp van een groot team fysio’s staan ​​en twee stappen lopen. “Hij praat en binnen een week na de volgende operatie wordt hij naar Engeland gevlogen, waar hij aan zijn revalidatie zal beginnen”, aldus Caroline Breen over het vervolgtraject.

Hechtingen

Breens paard Highland President, waarmee hij vorig jaar op het EK in Milaan deel uitmaakte van het zilveren Ierse team, is behandeld door een de dierenarts en maakt het volgens Caroline Breen goed. De 12-jarige KWPN-ruin liep een oppervlakkige snee op welke is gehecht.

Bron: Horses.nl / Caroline Breen