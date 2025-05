Twee gewonden op Historisch Festival Almelo door betrokkenheid paarden

Op het jaarlijks Historisch festival in Almelo zijn vanmiddag twee gewonden gevallen. Bij beide ongelukken was er een paard betrokken, zo meldt het AD. Zo raakte een 11-jarige toeschouwer gewond nadat hij omver werd gelopen door een paard. Eén van de deelnemende acteurs viel van zijn paard nadat hij uit balans raakte.

Op het Schelfhorstpark in Almelo werd vanmiddag voor het zesde jaar op rij een veldslag met Napoleon nagespeeld, het hoogtepunt van het jaarlijkse Historisch Festival. De ruiter is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd, de toestand van de jongen is niet bekend.

‘Altijd een risico’

“Aan de veldslag nemen dit jaar 550 acteurs uit heel Europa deel”, vertelt Martijn Makkinga van de organiserende stichting Historisch Festival aan RTV Oost. “Dit is het derde incident in al die jaren. Een keer kreeg er iemand kruit in het oog, de tweede keer was er sprake van gekneusde ribben. Bij dit soort evenementen is er altijd een risico. De paarden en ruiters zijn uiteraard getraind. Toch kan een paard altijd een onverwachte beweging maken. De EHBO was er gelijk bij en de ambulance is meteen gebeld.”

Bron: AD/RTV Oost