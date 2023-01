Twee paarden aangereden door trein bij Keulen, op slag dood

Twee paarden hebben een tragisch ongeval in de buurt van Keulen niet overleefd. Maandagavond om 23.30 uur waren twee paarden om onbekende redenen op het spoor terecht gekomen in Pulheim en daar werden ze door een trein aangereden. Beide paarden overleden ter plaatse aan hun verwondingen.

In de trein zaten op dat moment zo’n honderd personen, die allen ongedeerd bleven. De cabine van de trein was zo zwaar beschadigd door het ongeluk, dat deze verwijderd moest worden en de trein in omgekeerde richting terug moest keren.

Bron: T-Online