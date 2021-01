Twee paarden aangereden in Gescher, één overleden

Afgelopen donderdag is er een paard omgekomen bij een aanrijding met een auto in Gescher, net over de grens bij Winterswijk in Duitsland. Een 19-jarige vrouw reed laat op de avond op de Gescherer Strasse toen er plots twee paarden op de weg renden. Beide paarden werden aangereden, een paard overleed aan z’n verwondingen.