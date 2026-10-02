Twee paarden gewond bij botsing op A12 bij Arnhem

Bij een ongeval op de A12 bij Arnhem zijn vrijdagmiddag twee paarden gewond geraakt. Een paardenwagen met daarachter een trailer botste rond 14.00 uur achterop een vrachtwagen. De voorkant van de paardenwagen vloog daarbij in brand. In de paardenwagen en trailer bevonden zich in totaal vier paarden.

Het vuur kon snel met een brandblusser worden gedoofd, maar vanwege de situatie werd de A12 in beide richtingen afgesloten. De brandweer zette speciaal gereedschap in om de trailer open te knippen en de paarden te kunnen bevrijden.

Twee paarden met spoed afgevoerd

Twee paarden raakten bij het ongeval gewond. Met veel moeite konden zij uit de trailer worden gehaald en in een andere vrachtwagen worden geplaatst. Dierenartsen en andere paardentransporteurs werden door de politie door het stilstaande verkeer naar de de plek van het ongeval begeleid. Ook automobilisten die in de file stonden, werden gevraagd te helpen bij de reddingsactie.

De gewonde paarden zijn vervolgens onder begeleiding van de politie met spoed naar een kliniek gebracht. Over de aard en ernst van hun verwondingen is vooralsnog niets bekend.

A12 urenlang gesloten

De afsluiting zorgde ondertussen voor grote verkeersproblemen in en rond Arnhem. Omdat het ongeval samenviel met het begin van de avondspits, liep het verkeer in de regio snel vast. Rond 16.30 uur waren meerdere rijstroken in beide richtingen weer vrijgegeven, maar stond het verkeer in de omgeving nog grotendeels vast.

Bron: Gelrenieuws/ NL24.nu