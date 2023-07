Twee paarden in Duitsland doodgeschoten

In tien dagen zijn in Duitsland twee paarden doodgeschoten. In Bermbach (bij Wiesbaden) werd de koudbloed Eddy door een kogel van een jager getroffen, die een wild zwijn achterna zat. Tien dagen later werd in Roringen (in de buurt van Göttingen) opnieuw een paard dood in de wei gevonden. De doodsoorzaak: ook een kogel.