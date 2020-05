Twee paarden komen om bij brand op Grönwohldhof

Woensdagnacht verwoestte een grote brand de gebouwen op stoeterij Grönwohldhof. Er konden 26 paarden gered worden uit de vlammenzee, voor twee paarden kwam de hulp te laat.

De eerste noodoproepen aan de brandweer kwamen om 02:30 binnen. De brand was uitgebroken in een schuur waarbij de vlammen zijn overgeslagen naar het woonhuis van Manfred von Allwörden. De brandweer is tot donderdagochtend bezig geweest om de laatste vlammen te blussen.

Donnerhall

Het Grönwohlhof dankt zijn bekendheid aan de Berlijnse ondernemer Otto Schulte-Frohlinde. Hij realiseerde in de jaren ’70 een stal op het terrein waar Herbert en Karin Rehbein trainden. Het bekendste paard dat op het landgoed heeft gestaan is de hengst Donnerhall (v. Donnerwetter), gereden door Karin Rehbein.

Kristy Oatly

Niet alleen paarden zoals Pik Bube zijn groot geworden op het terrein, maar ook ruiters als oud Olympiër Kristy Oatly of Derbywinnaar Falk Rosenbauer hebben zich hier kunnen ontwikkelen.

Springpaarden

In 2012 nam Manfred von Allwörden Grönwohldhof over en voerde een grote verandering door; Manfred fokt springpaarden. In het najaar van 2019 kwam de kampioen van de Holsteiner Hengstenkeuring van zijn stal. Daarnaast heeft springruiter Mathilda Karlsson haar paarden, waaronder haar 1.60m paard Chopin (v. Casall), op het Grönwohldhof gestald staan.

Bron: Horses/St.Georg