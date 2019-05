Een bijzondere ochtend voor de brandweer in Schiedam. In een kort tijdsbestek moesten zij twee keer uitrukken voor een paard dat te water was geraakt in dezelfde sloot.

De eerste melding kwam om 9:45 uur. Met de hulp van brandweer en omstanders kon het paard snel op het droge worden geholpen. Niet wil later om 10:20 uur werd de brandweer opnieuw gealarmeerd. Een ander paard was te water geraakt in dezelfde sloot. Ook dit paard kon succesvol uit de sloot worden bevrijd.

Bron: Horses.nl/Schiedam24