Tweevoudig wereldkampioen D’Avie geblesseerd na ongeluk

Pech voor Thomas en Lisa Müller. Hun paradepaard D'Avie (Don Juan de Hus x Londonderry) is geblesseerd geraakt door een ongeluk. De hengst kwam bij een testsprong op de bok ongelukkig ten val en liep daarbij een blessure aan zijn hoef op. Door de blessure wordt D'Avie het komende seizoen alleen via diepvriessperma aangeboden.

De tweevoudig wereldkampioen werd in augustus 2020 door voetballer Thomas Müller en zijn vrouw Lisa aangeschaft. In februari het jaar daarop reed de amazone de bij meerdere Duitse stamboeken en in Denemarken goedgekeurde hengst voor het eerst de ring binnen. Daarna liep hij in mei internationaal Grand Prix in München-Riem en in augustus in Donaueschingen. Zijn hoogste score in de Grand Prix is 68,239%, in de Spécial staat het PB op 67,128%.

Bron: Gut Wettlkamp/Horses.nl