Twentytwo des Biches succesvol geopereerd aan breuk

Afgelopen zondag kwam de combinatie Bryan Balsiger en zijn toppaard Twentytwo des Biches zwaar ten val. Op de laatste hindernis in de Grote Prijs van het CSI5* in Parijs sloeg het noodlot toe. De ruiter Bryan Balsiger kwam ten val en de merrie rende door het parcours op drie benen.

Sportcarrière voorbij

De merrie werd overgebracht naar de kliniek van Grosbois in Frankrijk nadat er een breuk aan het linker kootbeen werd vastgesteld. Afgelopen maandag werd de merrie geopereerd door Dokter Fabrice Nossignol die gespecialiseerd is in delicate breuken. Vandaag kwam het bericht dat Twentytwo des Biches succesvol is geopereerd is.

“De operatie is goed verlopen, Twentytwo staat en heeft deze ochtend al haar eerste stappen gezet op de binnenplaats van de kliniek. De dierenartsen zijn zeer tevreden met het resultaat. Het herstel zal natuurlijk de nodige tijd in beslag nemen. Het enige doel is dat Twentytwo kan genieten van haar pensioen dat ze verdient” aldus Bryan Balsiger.

.