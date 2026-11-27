Bij Lambertus Huckriede aan de Usselerveenweg in Enschede is donderdag aan het einde van de middag een uitslaande brand uitgebroken. Toen de eerste hulpdiensten arriveerden, sloegen de vlammen al uit het dak van de woning en kwam er veel rook vrij. Het betreft een brand in de woning. Over de stallen is in de berichtgeving niets vermeld.
De brandweer schaalde binnen tien minuten op naar middelbrand. Meerdere brandweerkorpsen uit Enschede, Boekelo, Haaksbergen en Borne kwamen ter plaatse om het vuur te bestrijden.
Bij de brand raakte niemand gewond. De woning liep aanzienlijke schade op. Inmiddels is de brand onder controle. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.