Van Mierlo breekt kuitbeen bij laden Dayano

Danielle van Mierlo is ongelukkig ten val gekomen bij het laden van haar toppaard Dayano (v. Jazz). De 12-jarige KWPN'er is bij het ongeluk op haar been gaan staan. Hierdoor is haar kuitbeen gebroken.

Van Mierlo maakte het nieuws op Instagram bekend. ”Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ik ben ongelukkig gevallen bij het laden met Dayano. Gewoon een ongeluk en pech. Dayano is op mijn been gaan staan.”

Foto’s gemaakt

”Er zijn foto’s gemaakt van mijn schouder, been, enkel en voet. Gelukkig ziet dit er allemaal goed uit. Waarschijnlijk heb ik dit vervelend verrekt.”

Kuitbeen gebroken

”Ik heb mijn kuitbeen wel gebroken. Gelukkig is het een ‘gunstige’ breuk. Hierdoor hoef ik niet tot mijn bovenbeen in het gips. Over twee weken heb ik al controle om te kijken of het goed is.”

