Verhoging aansprakelijkheidsverzekering klap voor manegehouders

De aansprakelijkheid premies voor hippische bedrijven is de afgelopen jaren flink gestegen. Voor manegebedrijven was deze groei, soms met duizenden euro’s, het grootst. Ook voor komend jaar kondigt een van de verzekeraars, Avéro Achmea met de Toplandpolis, een verhoging van de premie van de aansprakelijkheidsverzekering aan. Voor manegehouders is dit een flinke klap, daarentegen komt het eigen risico van € 1.250 per schadegeval wel te vervallen.

Toename letselschade bij maneges

Avéro Achmea geeft aan de premie wederom te moeten verhogen omdat het aantal letselschades bij maneges is toegenomen. Het gaat hierbij om letselschade die ontstaat door omgang met paarden. Dit zijn ongevallen waarvoor de eigenaar van het paard aansprakelijk wordt gesteld.

Omdat het aantal letselschades niet is gedaald sinds de invoering van het eigen risico van € 1.250 door Avéro Achmea in 2019, hoeft dit bedrag niet betaald te worden als een ondernemer aansprakelijk is voor een letselschade veroorzaakt door manegepaarden.

Voorkomen is beter dan genezen

Onder het motto: met goede informatie kunnen we wellicht schade voorkomen, heeft de FNRS aangedrongen op duidelijke informatie over schadegevallen om zo eventuele trends te ontdekken. De eisen van Stichting Veilige Paardensport zijn al verplicht voor iedere verzekering maar in 2022 wil Avéro Achmea sterk inzetten op risicobewustzijn en preventie. FNRS staat er uiteraard voor open om dit te verbeteren om daarmee schade en hogere kosten te voorkomen.

Bron: FNRS/ Horses