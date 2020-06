Verlamde Kevin Babington werkt aan herstel: ‘Maar het gaat langzaam’

De olympische springruiter Kevin Babington werkt hard aan zijn herstel, nadat hij negen maanden geleden vanaf zijn borst verlamd raakte. Dat gebeurde in september 2019 toen Babington bij een zware val van Shorapur (v. Stakkato Gold) zijn nek brak. Hij onderging een vijf uur durende operatie om zijn nek te stabiliseren.

Kevin Babington houdt van lesgeven en doet dat vanuit zijn rolstoel met koptelefoon. Maar hij mist het rijden en dat brengt hem ertoe om in een interview met de FEI over zijn revalidatieprogramma te praten.

Revalidatie

“Ik werk hard aan mijn revalidatie en heb nu een goede beweging in mijn rechterarm, bijna tot het punt waarop ik de rolstoel met mijn hand kan besturen. En ik heb steekjes in mijn benen die de dokters een goede spasme noemen. De C3 en C4 wervels hebben invloed op je middenrif en in het begin was ik geruime tijd aan de beademing. Daar ben ik nu al maanden van af, zodat mijn stem en mijn longen sterker worden”, vertelt Babington.

Langzaam

“Maar het gaat langzaam. Ik heb nog steeds behoorlijk wat pijn in de vorm van spasmen en helaas is de fysio-praktijk waar ik heen ga gesloten vanwege het coronavirus. Maar binnenkort gaan ze weer open en ik kijk er echt naar uit om de fysiotherapie weer op te pakken. Ik rijd elke dag op een stand-bike om mijn spiertonus op peil te houden en doe veel oefeningen om mijn kracht te verbeteren”, zegt Babington die ook hyperbare zuurstoftherapie heeft gebruikt als onderdeel van zijn behandeling.

Lees hier het volledige interview

Bron: FEI