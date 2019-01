Veulens zwaargewond door vuurwerk

In een weiland in de buurt van Oldenzaal zijn woensdag meerdere veulens gewond geraakt nadat ze op hol sloegen door vuurwerk. Dat vuurwerk werd door drie jongens in het weiland gegooid. Ze zijn door de woedende eigenaar staande gehouden en aan de politie overhandigd.

Het incident gebeurde nadat de paarden en veulens net weer waren teruggeplaatst in het weiland. De eigenaren hadden de dieren al in december weggehaald, omdat er in en om de weilanden al wekenlang illegaal vuurwerk werd afgestoken. Woensdag 3 januari leek de kust veilig totdat rond vier uur ’s middags een enorme knal klonk. De veulens raakten totaal in paniek, botsen tegen een hek en sloegen over de kop.

Ernstige verwondingen

De drie jongens gingen er vervolgens vandoor maar werden achterhaald door de eigenaar van de paarden. De jongens zijn door de politie meegenomen. In de bosjes vond de eigenaar nog een rugzak vol illegaal vuurwerk. De veulens zijn er slecht aan toe. Ze hebben gezwollen kniegewrichten en open wonden aan de voorbenen. De dierenarts is ingeschakeld, maar kan nog geen uitsluitsel kunnen geven over eventuele gevolgen van de verwondingen.

Bron: Horses.nl/Tubantia