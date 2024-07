Video: Opnieuw lopen losgeslagen paarden door Londen

Wederom liepen afgelopen maandagavond drie paarden van het Britse leger los door de binnenstad van Londen, nadat ze waren geschrokken van een bus. Eén van de paarden liep lichte verwondingen op, alle ruiters en omstanders bleven ongedeerd. Afgelopen april werd de stad ook al opgeschrikt door een vergelijkbaar incident.

Zes paarden van het Household Cavalry Mounted Regiment namen deel aan een routineoefening onder leiding van vijf soldaten toen het leidende paard losbrak nadat het was geschrokken door een Londense bus, waarna er vervolgens nog twee paarden losbraken. Volgens een woordvoerder van het leger waren geen van deze paarden betrokken bij het incident van april.

Op dashcambeelden van een taxi was te zien hoe één van de dieren tegen de motorkap van een auto rende op een kruispunt in Pimlico, in het centrum van Londen.

Bron: The Guardian