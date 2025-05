Vlaamse familie Franco verliest zes paarden bij brand

De Vlaamse familie Franco is afgelopen maandag vijf paarden, een veulen en acht varkens verloren bij een brand op hun stal in Sleidinge bij Everdingen. "Het ging zo snel, voor we het wisten stond de hele loods in lichterlaaie", vertelt de 20-jarige Kilian Franco aan Nieuwsblad.be.

Over de precieze omstandigheden en de oorzaak van de brand is nog weinig bekend. In de loods stonden naast paarden en varkens ook voertuigen. Geen van de dieren – zes paarden (vijf paarden, één veulen) en acht varkens – overleefden de brand, zo bevestigt brandweerwoordvoerster Renée Vansteenwinckel.

Rond 13.45 uur was de brand onder controle. Het parket stelde een branddeskundige aan en nam het gebouw in beslag. De dienst slachtofferhulp van de politie laat weten dat de familie heel erg in shock is. Ze krijgen psychologische bijstand.

Bron: VRT/HLN