Vrachtwagen met paarden van Yuri Mansur gekanteld op weg naar concours

De vrachtwagen met paarden van Yuri Mansur is vanmorgen vroeg in het Spaanse Gijón bij een ernstig ongeluk betrokken geraakt. Onderweg naar CSI La Coruña is de vrachtwagen op de snelweg gekanteld. Als geluk bij een ongeluk lijken de paarden niet ernstig gewond en hetzelfde geldt voor Mansurs groom.