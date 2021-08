Vrachtwagen Nick Gauntlett aangereden: vier paarden dood

Een zwarte dag voor Nick Gauntlett: onderweg naar de Blair Castle International Horse Trials strandde hij met pech en vervolgens werd zijn vrachtwagen aangereden door een andere vrachtwagen. Bij dat ongeval overleden vier paarden, waaronder zijn negenjarige toekomsttalent Party Trick (Chilli Morning x Tolan R).

De eventingruiter maakte het nieuws bekend op social media: “Zware dag is misschien een understatement. Mijn familie maakt het goed en dat is absoluut het belangrijkste, maar vandaag zijn we Party Trick en drie paarden van Sophie Hulme kwijtgeraakt. Op slechts dertig minuten van het concoursterrein kregen we autopech. We zaten in de berm en zagen hoe een vrachtwagen, waarvan we denken dat de chauffeur op zijn telefoon zat, op onze vrachtwagen inreed. Je hebt de details niet nodig, maar we zijn alle vier de paarden die op de vachtwagen stonden verloren. We zijn gebroken.”

Bron: Horses.nl/FB