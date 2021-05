Vrachtwagenchauffeur geeft extra gas bij passeren: paard en amazones gewond

Anne Wesselink beleefde gisteren een dramatische dag. Ze maakte met haar paard, vriendin Laura Veugelink en een pony een stapritje over de Lankerdijk in het Gelderse Heelweg en het ging mis toen een vrachtwagenchauffeur bij het passeren extra gas gaf. Daarbij raakten het paard en de twee amazones gewond. Zij hopen via een oproep op social media de doorgereden chauffeur te vinden.

“Ik liep ik met mijn paard, Laura Veugelink en onze pony over de Lankerdijk. Een vrachtwagen naderde dus wij gingen in de berm staan gezien de vrachtwagen aardig hard ging. Toen de vrachtwagen bij ons was gaf hij extra gas, waardoor mijn tweejarige paard schrok, zich omdraaide en werd geraakt op zijn achterhand. De bestuurder reed net zo hard weg terwijl ik stond te seinen en schreeuwen omdat mijn paard op drie benen stond”, aldus Anne Wesselink.

Stress

Ze hoopt via een inmiddels massaal gedeelde oproep op social media de vrachtwagenchauffeur te vinden. “Er kwamen ondertussen veel auto’s voorbij die netjes hun snelheid aanpasten en het ook zagen gebeuren. Het gaat om een rode Scania vrachtwagen met daarachter een lichtblauw onderstel zonder oplegger. In alle stress heb ik het kenteken helaas niet onthouden.”

Geweten

“Ik hoop dat de bestuurder iets van geweten heeft en zich meldt. Er is niet alleen letselschade bij mijn paard, ook bij mij en Laura. Wij gaan er nu alles aan doen om ons paard weer te laten herstellen, het heeft ons emotioneel gezien erg veel gedaan.”

Bron: Horses.nl/FB