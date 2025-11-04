Vrouw (22) in levensgevaar naast paard gevonden, politie neemt hoefijzers in beslag

In het Belgische Sint-Katelijne-Waver is vanmiddag een vrouw ernstig gewond geraakt. Dat gebeurde waarschijnlijk na een trap van een paard. Het gaat om een 22-jarige medewerkster van Stal Ceulemans.

Ellen Liem Door

Het slachtoffer zou in de stallen aan het werk zijn geweest en daarna met een paard zijn weggestapt in de richting van een weide. Getuigen hebben haar met het paard nog voorbij zien lopen. Wat daarna precies is gebeurd zal verder onderzoek moeten uitwijzen.

Ernstige hoofdwond

“Korte tijd later is de jonge vrouw met ernstige verwondingen aangetroffen in de weide. Er is sprake van een zware hoofdwond”, aldus de politie. “Ze is in levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht.”

Hoefijzers in beslag genomen

Waarschijnlijk heeft de vrouw een trap van het paard gekregen. “Er waren natuurlijk geen getuigen aanwezig. Daarom zijn de hoefijzers van het paard in beslag genomen om die verder te onderzoeken”, aldus de politie.

Diep getroffen

Stal Ceulemans heeft aangeslagen gereageerd op het ongeval. “Wij zijn diep getroffen door het zware ongeval dat zich vanmiddag in onze stal heeft voorgedaan. Eén van onze jonge medewerksters raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. Onze gedachten en steun gaan in de eerste plaats uit naar Jill (Mollen) en haar familie in deze bijzonder moeilijke momenten. We willen onze oprechte dank uitspreken aan de hulpdiensten voor hun snelle en professionele optreden. We hopen op de best mogelijke afloop.”

Bron: HBVL / HLN / Stal Ceulemans