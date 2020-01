Vrouw (34) omgekomen bij ongeluk met paardentrailer

Op de kruising Rijnweg met de Pinselweg in het buitengebied van Hengelo (Gelderland) is vrijdagmiddag een 34-jarige vrouw uit Aalten om het leven gekomen na een eenzijdig ongeluk. De vrouw overleed ter plekke aan haar verwondingen. De vrouw reed met haar kleine vrachtwagentje met daarachter een veewagen en botste door nog onbekende oorzaak tegen een boom. In de trailer zaten nog een pony en een hond, die bleven ongedeerd.

In de trailer zaten nog een pony en een hond, die bleven ongedeerd. De hond, volgens de politie een valse herder, kon niet worden gevangen maar liet zich wel regelmatig zien in de omgeving van het ongeval. Een dierenarts is ter plekke geweest om de pony te controleren. De politie sprak ter plaatse om een speciale dierenarts te laten komen om een verdovingsgeweer in te zetten voor de hond. Rond 18.15 uur liep de hond nog vrij rond.

Bron: 112 Oost Gelderland