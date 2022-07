Vrouw (52) overleden na val van paard

Een 52-jarige Nederlandse vrouw is overleden door een ongeluk bij een rit met een paard in Oostenrijk. Volgens de politie was het paard op hol geslagen en probeerde de amazone het dier weer rustig te krijgen, maar dat lukte niet. Vervolgens viel de vrouw er af en kwam met haar hoofd op het wegdek terecht.

Het ongeluk gebeurde maandag in de buurt van de plaats Sankt Johann in Tirol, niet ver van de grens met Duitsland. Bij de val van het paard raakte de vrouw bewusteloos. Omstanders zagen het ongeluk gebeuren en sloegen alarm. Ook probeerden ze eerste hulp te bieden. Een traumahelikopter bracht de vrouw naar een academisch ziekenhuis in Innsbruck, waar ze dinsdag is overleden, meldde de Oostenrijkse politie donderdag.

Bron: TirolerTageszeitung