Vrouw breekt arm tijdens helpen gevallen paard in trailer

Vorige week woensdag is een vrouw gewond geraakt nadat zij een omgevallen paard wilde helpen op de A7 bij Wognum. Het paard was even daarvoor over de kop gegaan in de trailer.

Toen de bestuurder van de auto merkte dat het paard was omgevallen heeft zij haar auto op de vluchtstrook gezet, waarna zij bij het paard is gaan kijken. Toen ze het dier wilde helpen werd ze geschopt en brak daarbij haar arm. De vrouw is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een dierenarts heeft het paard nagekeken, maar zag geen noemenswaardige verwondingen bij het dier.

Teruggebracht

Het paard, die onderweg was van Schagen naar Arnhem, is door iemand anders opgehaald en teruggebracht naar Schagen. Volgens de dierenarts is het niet verstandig om verder te rijden omdat het dier flink geschrokken was. Vanwege het ongeval was een rijbaan afgesloten voor verkeer.

Bron: Noordhollands Dagblad