Vrouw getrapt door paard na hersenbloeding

De Stentor meldt dat Monique Pomp, de vrouw die gisteren op een paardenpark in Empe werd geslagen door een paard, voorafgaand aan dit incident een hersenbloeding kreeg. Dit meldt de regionale krant op basis van informatie van de partner van Pomp.

Het ongeval deed zich voor op het paardenpark Xtreme Trail in Empe, waar Pomp eigenaresse van is en dat nog geen week daarvoor in gebruik was genomen.

Twee keer geschopt

Volgens de partner van Monique Pomp liep zij in een trainingssessie achter enkele paarden aan toen zij werd getroffen door een hersenbloeding. “Toen is een van de paarden naar achteren gelopen en heeft haar heel gericht twee keer geschopt”, aldus Jeroen Wentzel, de partner van Pomp.

Zwak onderdeel in kudde

Volgens Wentzel deed het paard dit, omdat het Pomp zag als lid van de kudde. “Als paarden zien dat er een zwak onderdeel in de kudde is, willen ze die afstoten.”

Opgenomen op IC

Monique Pomp is opgenomen op de intensive care-afdeling van het Isala Ziekenhuis in Zwolle, waar ze in slaap wordt gehouden. Er is nog weinig bekend over de ernst van haar situatie.

Bron: Horses.nl/De Stentor