Vrouw in Putten vermoedelijk al overleden voor ze van paard viel

De vrouw die gistermiddag van haar paard viel in Putten en dood werd gevonden, overleed vermoedelijk al voor het ongeval, door een medische oorzaak.

In eerste instantie ging de politie er vanuit dat de vrouw overleed als gevolg van de val van haar paard. Er werd gedacht dat het dier geschrokken was van langsrijdende scooters. Nu meldt de politie dat de vrouw vermoedelijk al voor het ongeval was overleden. Een woordvoerder van de politie zegt tegen Omroep Gelderland dat het gaat om een inwoner van Putten. De vrouw was 70 jaar oud. Over de exacte aard van de medische oorzaak doet de politie geen uitspraken.

Bron: RTLnieuws