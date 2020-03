Vrouw komt onder hooibaal terecht

Dinsdagochtend is een vrouw in het Brabantse Nistelrode gewond geraakt nadat er een hooibaal op haar belandde. Het voorval gebeurde bij een manege aan de Erenakkerstraat in Nistelrode. De vrouw werd per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Volgens de eigenaar van de manege was er sprake van een levensbedreigende situatie, maar een politieman ter plaatse ontkende dat.