Vrouw komt onder paard terecht in Dreischor

Een 60-jarige vrouw uit Noordgouwe is zondagmiddag tijdens een buitenrit samen met haar paard onderuit gegaan. De vrouw kwam hierbij onder haar paard terecht. De amazone is met onbekend letsel per traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd.

Een omstander zag het ongeluk gebeuren en meldt aan pzc dat de amazone buiten kennis leek. Toen het ambulancepersoneel arriveerde, bleek de vrouw wel weer bij bewustzijn. Voor de vlucht met de helikopter werd ze in slaap gebracht om haar rustig te houden. De staleigenaar is het paard, dat ongedeerd leek, komen halen en heeft het te voet naar zijn stal gebracht in Dreischor.

Bron: pzc