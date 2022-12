Vrouw overleden na ongeval in manege

Bij een manage langs het Oost in Buitenpost is zondagmiddag een vrouw ernstig gewond geraakt. Twee ambulances, een traumahelikopter en de politie werden opgeroepen. De hulp mocht helaas niet baten.

De vrouw kreeg een trap van een paard en daarbij raakte ernstig gewond. Het incident vond plaats in de stal zelf. Vervolgens werd de vrouw met spoed overgebracht naar het MCL, waarbij de trauma arts mee ging in de ambulance.

Overleden aan verwondingen

De hulpverlening mocht uiteindelijk niet meer baten. De vrouw is later op de avond in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen.

Bron: Waldnet / Nieuws Uit Kollum