Vrouw rijdt met bus en paardentrailer in op politieauto

Om de vrouw te stoppen, ging een politieauto dwars op de weg staan. De bestuurster remde niet, reed in op de auto en kwam tot stilstand. Vervolgens is ze gearresteerd. Het gaat om een 33-jarige vrouw. Niemand is gewond geraakt, wel is de politieauto zwaar beschadigd. Of er paardentrailer leeg was, is niet bekend.

De auto en trailer op de foto naast dit bericht is niet de combinatie waar het om gaat.

Bron: NOS