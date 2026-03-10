Vrouw wordt meegesleurd door paard en overlijdt

In het Zwitserse Ollon is vorige week een 22-jarige vrouw overleden na een ernstig ongeval met een paard. Dat gebeurde nadat het paard sloeg op hol en de vrouw vervolgens honderden meters werd meegesleurd.

Ellen Liem Door

Volgens de politie leidde de jonge vrouw haar paard aan de leidsels over straat. Om nog onbekende reden sloeg het paard op hol. De leidsels waren om haar hals gewikkeld geraakt waardoor ze door het paard meegesleurd werd.

Ter plaatse overleden

Omstanders en hulpverleners probeerden de vrouw te reanimeren maar dat mocht niet baten. De Zwitserse vrouw overleed ter plaatse. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart.

Bron: Swissinfo / Bluewin / Blick