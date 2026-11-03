Vrouw zwaargewond bij ongeval met paard in Fochteloo

Een vrouw is dinsdagochtend 3 november ernstig gewond geraakt bij een ongeval met een paard in Fochteloo (provincie Friesland). Het incident gebeurde rond 10.50 uur in een schuur aan het Zuideinde. Volgens lokale berichtgeving ging het om een val van een paard.

Ellen Liem Door

Meerdere hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse om medische hulp te verlenen. Ook werd een traumahelikopter ingezet. Het medisch team bood ter plaatse ondersteuning aan de ambulancezorg. Na de eerste behandeling is de vrouw per ambulance met spoed naar een ziekenhuis vervoerd.

Toedracht

Over de precieze toedracht van het ongeval en de aard van haar verwondingen is niets bekendgemaakt.

Bron: 112 Stellingwerf / 112 Today