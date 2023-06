Door een trap van een paard is een vrouw zwaargewond geraakt. Het ongeval gebeurde maandagmiddag bij een manege aan de Elleboogsvaart in Haulerwijk (provincie Friesland).

Na het ongeval kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Daaronder politie, ambulance en het Mobiel Medisch Team (MMT) per helikopter. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De arts van het MMT is meegegaan in de ambulance om het personeel te assisteren.

Bron: Waldnet