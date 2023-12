Vuurwerk komt in wei van paard terecht: ernstig peesletsel na schrikreactie

Een paard uit het Brabantse Neerkant is vorige week donderdag gewond geraakt nadat het schrok van vuurwerk, dat meldt Hart van Nederland. Het werd afgestoken van een nabijgelegen veld en kwam in het weiland van het paard terecht.

Het paard schrok, waarna hij door de omheining gebroken is en in een mesthoop viel. Eigenaresse Marloes Bolmer vertelt aan Hart van Nederland: ”Ze heeft enorm letsel opgelopen. Van buiten zie je niet veel, maar van binnen is het ernstig. Er zijn meerdere pezen afgescheurd, waardoor ze aan drie benen gewond is”.

Gevaren van vuurwerk zijn enorm

”De dader is voor ons onbekend en we gaan er vanuit dat het niet met opzet gedaan is. De gevaren van vuurwerk in de buurt van dieren zijn enorm. Hopelijk halen andere mensen hier een les uit”, zegt de Brabantse.

Hersenbeschadiging

Voor eigenaresse Marloes Bolmer is het nog eens extra erg, omdat ze een hersenbeschadiging heeft en Coos haar ultieme partner is. ”Zulke paarden vind je niet op iedere straathoek. Coos is een lot uit de loterij.”

Bron: Hart van Nederland